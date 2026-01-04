OBSOBS大分放送

大分の由布岳PAで車内から男女遺体が発見 男性の首には傷も見つかる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 4日午後、大分自動車道の由布岳パーキングエリアで不審な車が停まっている
  • 乗用車の中から、成人の男女2人が死亡しているのが発見された
  • 警察は自殺か無理心中の可能性があるとみて、詳しい状況を調べている
記事を読む

