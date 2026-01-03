◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)帝京大学がすさまじい逆襲をみせています。前回大会10位の帝京大学は、2日の往路の2区終わりで20位。一時は最下位に沈みましたが、3区の島田晃希選手(4年)が区間5位の力走で流れを変えました。4区の谷口颯太選手(3年)は区間7位、5区の浅川侑大選手(3年)が区間8位の走りで、往路17位でフィニッシュします。上位10校に与えられるシード権10位まで4分15秒差ありましたが、6区山