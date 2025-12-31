¹á¼è¿µ¸ã¤¬³¹Ãæ¤Ç°ìÈÌ¿Í¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍ½ÁÛ³°¤¹¤®¤ëÅ¸³«¤Ë¶¦±é¼Ô¤é¤¬¶Ã¤¤¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¼Ì¿¿¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¹á¼è¤Ë¤ª¤­¤¿¾×·âÅ¸³«12·î28Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Î¡ÖÊüÁ÷100²óµ­Ç°¡ª¥Ð¥º¤Ã¤¿¿ÍÂç½¸¹çSP¡×¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ÎÊüÁ÷¤ÇSNS¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¸å¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÊÑ²½¤ä¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤Î¤ê¤å¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬³¹Ãæ¤Ç¤ÎÅð»£Èï³²¤¬Áý¤¨¤¿¤È