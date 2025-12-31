¹á¼è¿µ¸ã¡¢°ìÈÌ¿Í¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡Ö¼Ì¿¿¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×Í½ÁÛ³°¤¹¤®¤ëÅ¸³«¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¶Ã¤
¡¡¹á¼è¿µ¸ã¤¬³¹Ãæ¤Ç°ìÈÌ¿Í¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍ½ÁÛ³°¤¹¤®¤ëÅ¸³«¤Ë¶¦±é¼Ô¤é¤¬¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¼Ì¿¿¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¹á¼è¤Ë¤ª¤¤¿¾×·âÅ¸³«
¡¡12·î28Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Î¡ÖÊüÁ÷100²óµÇ°¡ª¥Ð¥º¤Ã¤¿¿ÍÂç½¸¹çSP¡×¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ÎÊüÁ÷¤ÇSNS¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¸å¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÊÑ²½¤ä¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤Î¤ê¤å¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬³¹Ãæ¤Ç¤ÎÅð»£Èï³²¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢°ð³À¸ãÏº¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤Î3¿Í¤â¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡°ð³À¸ãÏº¤¬¡ÖËÍÅð»£¤Û¤È¤ó¤É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ëÃæ¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤¬µîÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÀÖºä¤ÎÊÕ¤ê¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£¹á¼è¤Ï¡Ö¡Ø¼Ì¿¿¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤¢¡¢¤Ï¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¥«¥á¥éÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤¬Èï¼ÌÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥óÌò¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿¶¤ê¸þ¤¯¤È³ØÀ¸¤ÈÀèÀ¸¤Î¿©»ö²ñ¤Î¸å¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê»£¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¹á¼è¤Ï¡Ö»£¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤Ï¤¤¡¢¤É¤¦¤¾¡Ù¡×¤È¡¢ÊÑÁõ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÃÄÂÎ¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£