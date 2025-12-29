第70回有馬記念中央競馬の一年の総決算、G1第70回有馬記念は28日に中山競馬場芝2500メートルで行われ、3番人気ミュージアムマイル（牡3、高柳大）が制した。レースを中継したフジテレビ系では実況がある“7文字”を発し、ネット上で絶賛が巻き起こっている。4コーナーを回って迎えた最後の直線。ファンの視線が注がれる中、そのワードが発せられた。「さあ有馬記念だ！このレースには脇役はいないぞ」後方から追い込んだミ