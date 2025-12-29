第70回有馬記念

中央競馬の一年の総決算、G1第70回有馬記念は28日に中山競馬場芝2500メートルで行われ、3番人気ミュージアムマイル（牡3、高柳大）が制した。レースを中継したフジテレビ系では実況がある“7文字”を発し、ネット上で絶賛が巻き起こっている。

4コーナーを回って迎えた最後の直線。ファンの視線が注がれる中、そのワードが発せられた。

「さあ有馬記念だ！ このレースには脇役はいないぞ」

後方から追い込んだミュージアムマイルが先頭でフィニッシュすると、大歓声が上がった。

実況を担当したのは倉田大誠アナウンサー。人気差はあれど、全出走馬をリスペクトする「脇役はいないぞ」というフレーズに、X上の競馬ファンから感動のコメントが寄せられた。

「名実況すぎる」

「さすがに鳥肌立った」

「あのレースに脇役はいない。その通りだと思う」

「わかるこれめっちゃ良かった」

「本当に泣ける」

フジテレビの競馬中継といえば今年退職した青嶋達也アナが代名詞的存在となっていたが、現在は倉田アナらが中心となって担当している。



（THE ANSWER編集部）