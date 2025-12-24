【モデルプレス＝2025/12/24】SUPER EIGHTの横山裕が23日、日本テレビ系バラエティー番組「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜よる8時〜）の4時間スペシャル番組「年末爆笑さんま御殿！！おひとり様クリスマス 今年頑張った有名人祭」（※この日はよる7時〜）に出演。一時期好きだった女優を明かした。【写真】STARTOイケメン「一時期ずっと好きでした」と明かした美人女優◆横山裕、夢に出てきた人気女優をぶっちゃけこの日のスタ