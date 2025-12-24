病院の院長や理事長は豪邸に住み、高級車に乗るといった裕福なイメージを持たれやすい。だが、京浜病院院長の熊谷〓佳さんは「そんなことができるのは、借金のない状態で親が創設した診療所を受け継いだ一部の開業医だけだ。中小の民間病院の経営者の多くは資金繰りに頭を悩ませている」という――。※本稿は、熊谷〓佳『2030-2040年医療の真実 下町病院長だから見える医療の末路』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。