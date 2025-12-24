Ž¢¹ëÅ¡¤È¹âµé¼ÖŽ£¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐÌµÍý¡ÄŽ¢Éã¤Ï»à¤Ì¤Þ¤Ç¼Ú¶â¤òÊÖ¤·Â³¤±¤¿Ž£µþÉÍÉÂ±¡±¡Ä¹¤¬ÌÀ¤«¤¹·Ð±Ä¼Ô¤Î»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢·§Ã«ûò²Â¡Ø2030-2040Ç¯°åÎÅ¤Î¿¿¼Â ²¼Ä®ÉÂ±¡Ä¹¤À¤«¤é¸«¤¨¤ë°åÎÅ¤ÎËöÏ©¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£1990Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢ÉÂ±¡·Ð±Ä¤Ë±¢¤ê
ÉÂ±¡·Ð±Ä¤Ë±¢¤ê¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤Î¸åÈ¾º¢¤À¡£·úÊª¤¬¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤ÆÀßÈ÷Åª¤Ë¸«Îô¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÎÅÍÜÉÂ¾²¤ò»ý¤ÄÉÂ±¡¤¬Áý¤¨¤Æ½ù¡¹¤ËÆþ±¡´µ¼Ô¤¬¸º¤ê¡¢¶õ¾²¤¬À¸¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³°Íè¿ÇÎÅ¤ÎÊó½·¤Ï¤¿¤«¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ï¡¢¤Û¤ÜËþ¾²¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÆþ±¡´µ¼Ô¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¿ÇÎÅÊó½·¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
ÉÂ¾²¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤ò¼¨¤¹ÉÂ¾²²ÔÆ¯Î¨¤Ï¡¢ÎÅÍÜÉÂ¾²¤Î¾ì¹ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â90¡ó°Ê¾å¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð95¡ó¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤ÈÉÂ±¡·Ð±Ä¤ÏÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¼ýÆþ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÂ¾²¿ô¤È»»Äê¤¹¤ëÆþ±¡´ðËÜÎÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Û¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤´Ç¸î»Õ¿ô¤ä°å»Õ¿ô¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï¡¢Ëè·îÂÚ¤ê¤Ê¤¯µëÍ¿¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÉÂ¾²¿ô¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ·ÐÈñ¤ò²¼¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ëþ¾²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¿ÇÎÅÊó½·¤ÏÁ´¹ñ°ìÎ§Æ±¤¸²Á³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼£ÎÅ¤È¥±¥¢¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢´µ¼Ô¤Ï¿·¤·¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¤ÊÉÂ±¡¤Ø¤ÎÆþ±¡¤ò´õË¾¤¹¤ë¡£¤É¤ó¤Ê»º¶È¤Ç¤âÀßÈ÷Åê»ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢·úÊª¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤ä¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¯¹âÅÙ²½¤·¤¿°åÎÅµ¡´ï¤òÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼þ°Ï¤ÎÉÂ±¡¤ËÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¶ä¹Ô¤Ë¡¢ÉÂ±¡·ú¤ÆÂØ¤¨¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤ËÅÚÃÏ·úÊª¤òÃ´ÊÝ¤Ë¤·¤¿¼Ú¶â¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤±¤ó¤â¤Û¤í¤í¤ËÃÇ¤é¤ì¤ë»ÏËö¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¿ÇÎÅÊó½·¤ÏÉÂ±¡¤¬ÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤ÀßÄê
¿ÇÎÅÊó½·¤ÏÉÂ±¡¤¬ÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤³µ¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò½¸¤á¤Æ¼Á¤Î¹â¤¤°åÎÅ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¿ÇÎÅÊó½·¤òÆÀ¤Æ¤â¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ù¥Ã¥É¤¬Ëä¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤±¤Ð¤¹¤°¤Ë·Ð±Ä¤ÏÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë·Ð±Ä¾õÂÖ¤¬¤è¤¯¤Æ¤â¡¢Ì±´ÖÉÂ±¡¤¬·úÊª¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤äÀßÈ÷Åê»ñ¤Ë²ó¤¹ÈñÍÑ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤À¡£Âç³ØÉÂ±¡¤â´Þ¤á¹ñ¸øÎ©ÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ï·úÊª¤¬¸Å¤¯¤Ê¤ë¤È·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò¤·¡¢ºÇ¿·¤Î°åÎÅµ¡´ï¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¿ÇÎÅÊó½·°Ê³°¤ËÊä½õ¶â¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤Î¼ýÆþ¤ä´óÉÕ¶â¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿ÇÎÅÊó½·¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¼ý»Ù¤¬ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²¿¤È¤«Â¸Â³¤Ç¤¤ë¡£
¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¤Ï¡¢µþÉÍÉÂ±¡¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÉ¾²Á³Û¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Û¤É¸·¤·¤¤¿³ºº¤â¤Ê¤¯»ö¶È»ñ¶â¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¶ä¹Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¡¢ÃÏ²Á¤¬²¼Íî¤·¥Ç¥Õ¥ì¤Î»þÂå¤ËÆþ¤ë¤È¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÎä¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÂ±¡¤Ï²¿¤È¤«¹õ»ú¤ò°Ý»ý¤·¡¢¼ÚÆþ¶â¤ÎÊÖºÑ¤âÂÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò¼õ¤±¤Æ°ìÈÌÉÂ±¡¤«¤é²ð¸îÎÅÍÜ·¿ÉÂ±¡¤ØÅ¾´¹¤·¤Æ·Ð±Ä¾õÂÖ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÄÉ²ÃÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£°åÎÅË¡¿Í¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ
¶ä¹Ô¤¬¿·¤¿¤ÊÂß¤·ÉÕ¤±¤ò½Â¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÉÍÉÂ±¡¤¬¸Ä¿ÍÉÂ±¡¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤â¤È¤â¤ÈÁÄÉã¤¬ÁÏÀß¤·¤¿Åö»þ¤Ï°åÎÅË¡¿ÍºâÃÄµþÉÍÉÂ±¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éã¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¤½¤Î°åÎÅË¡¿Í¤òÂà¿¦¤·¡¢1973Ç¯¤«¤é¸Ä¿ÍÉÂ±¡¤È¤·¤ÆµþÉÍÉÂ±¡¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£Éã¤Ï°åÎÅË¡¿Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òµñ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶ä¹ÔÂ¦¤¬»ñ¶âÄó¶¡¤Î¾ò·ï¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÉÂ±¡¤ò°åÎÅË¡¿Í¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë°åÎÅË¡¿Í²½¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢º£ÅÙ¤Ï¡¢Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Î°åÎÅË¡¿Í²½¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ìº¤ÏÇ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢°åÎÅË¡¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë°åÎÅË¡¿Í¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¼«¸Ê»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ê¤¦¤¨¡¢Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¤Þ¤À¡¢¥Ô¡¼¥¹ÉÂ±¡¤òÇã¼ý¤·¤¿¤È¤¤Ë¼Ú¤ê¤¿¼Ú¶â¤¬¤«¤Ê¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï°åÎÅË¡¿Í¤òÀßÎ©¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¶ä¹Ô¤¬¸Ä¿Í¤Ø¤Î»ö¶È»ñ¶â¤ÎÂß¤·ÉÕ¤±¤ò½Â¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1991Ç¯¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿Èø¾åË¥(¤ª¤Î¤¦¤¨¤Ì¤¤)»ö·ï¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¡£ÆüËÜ¶½¶È¶ä¹Ô¡Ê¸½¡¦¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ê¤É¤¬¡¢Âçºå¥ß¥Ê¥ß¤ÎÎÁÄâ¤Î½÷¾¤À¤Ã¤¿Èø¾åË¥¸Ä¿Í¤Ë2400²¯±ß¤â¤ÎÍ»»ñ¤ò¤·¤Æ¾Ç¤²ÉÕ¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Îº¾µ½»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£Èø¾å¤Ï¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î»ÙÅ¹Ä¹¤é¤È·ëÂ÷¤·¤Æ²Í¶õ¤ÎÍÂ¶â¾Ú½ñ¤òºî¤Ã¤ÆÃ´ÊÝ¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤ò¤·¡¢14¤â¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤éÁí³Û2Ãû7000²¯±ß¤Ë¤â¾å¤ëÍ»»ñ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤òµ¡¤ËÅö»þ¤ÎÂçÂ¢¾Ê¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¹â³ÛÂß¤·ÉÕ¤±¤ò¸«Ä¾¤¹»ØÎá¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¢£Éã¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ°åÎÅË¡¿Í¤òÀßÎ©
¤³¤Î»ö·ï¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê»ñ¶âÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÉÂ±¡¤Î¥á¥¤¥ó¥Ð¥ó¥¯¤À¤Ã¤¿Âç¼ê¶ä¹Ô¤Ë¡¢°åÎÅË¡¿Í¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·¤¿¤ÊÂß¤·ÉÕ¤±¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÇ÷¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÉÂ±¡¤È¤·¤Æ¼Ú¶â¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï°åÎÅË¡¿Í¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Éã¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç°åÎÅË¡¿Í²½¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÉÂ±¡¤¬ÅÝ»º¤·¡¢Ä¹Ç¯°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤ï¤¹¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤«¤Ê¤êÇº¤ó¤Àµó¶ç¡¢¶ä¹Ô¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤¿ºÇÁ±ºö¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÉÂ±¡¤Ç¤¢¤ëµþÉÍÉÂ±¡¤È¿·µþÉÍÉÂ±¡¤Î¼Ú¶â¤òÁ´¤ÆÉã¡¦·§Ã«ûòÌÀ¸Ä¿ÍÌ¾µÁ¤Ë¤·¤ÆÉÂ±¡¼«ÂÎ¤Î¼Ú¶â¤Ï¤Ê¤¯¤·¡¢¸Ä¿ÍÉÂ±¡¤ò°åÎÅË¡¿Í²½¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£°åÎÅË¡¿Í¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢²¯Ã±°Ì¤Î¼Ú¶â¤¬ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éã¤ÎÌ¾µÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£Éã¤¬´è¤Ê¤Ë°åÎÅË¡¿Í²½¤ËÈ¿ÂÐ¤·Â³¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢°åÎÅË¡¿Í¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÂ±¡¤Î¼ýÆþ¤ò¼Ú¶âÊÖºÑ¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼«Ê¬¤¬Á´¤Æ¤ÎÉéºÄ¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Éã¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ2000Ç¯¤Ë°åÎÅË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê»ñ¶âÄó¶¡¤ò¼õ¤±¡¢²ð¸îÊÝ¸±Æ³Æþ¤ÈÆ±»þ¤Ë²ð¸îÎÅÍÜ·¿ÉÂ±¡¤ËÅ¾´¹¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢ÉÂ±¡·Ð±Ä¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¡£2006Ç¯¤Ë¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ð¥ó¥¯¤òÊÑ¹¹¤·¡¢·Ð±Ä¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£2007Ç¯¤«¤é¤ÏÃÏ°è¤Ç¤Î²ð¸îµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤ÈÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆµþÉÍ²ð¸î¸¦µæ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÂçÅÄ¶è°Ê³°¤«¤é¤âÂçÀª¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö·§Ã«¼°Ç§ÃÎ¾É3ÃÊ³¬¥±¥¢¡×¤ò¹½ÃÛ
µþÉÍÉÂ±¡¤òµÞÀ´ü¤Î°ìÈÌÉÂ±¡¤«¤é²ð¸îÎÅÍÜ·¿¤ÎÉÂ±¡¤ØÅ¾´¹¤µ¤»¤Æ°Ê¹ß¡¢¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤ÈÇ§ÃÎ¾É¥±¥¢¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤Ç§ÃÎ¾É¤ÎÀº¿À¿´Íý¾É¾õ¤È¹ÔÆ°¾ã³²¡ÊBPSD¡Ë¤Î²þÁ±¤¬¡¢»ä¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÇ¾¿À·Ð³°²Ê¤Ç¤¢¤ë»ä¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ¤ä²ð¸î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ë¡¢¼þ°Ï¤òº¤¤é¤»¤ëBPSD¤Î²ò¾Ã¤ËÍ¸ú¤Ê²ð¸îË¡¤Ç¤¢¤ë¡Ö·§Ã«¼°Ç§ÃÎ¾É3ÃÊ³¬¥±¥¢¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£
¡Ö·§Ã«¼°Ç§ÃÎ¾É3ÃÊ³¬¥±¥¢¡×¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Î´µ¼Ô¤ÈÆü¾ïÅª¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ç¸î»Õ¤ä²ð¸î¿¦°÷¤Ë¤È¤Æ¤â¹¥É¾¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ö±é²ñ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç§ÃÎ¾É¤Î¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ÎÂÐ±þË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ãø½ñ¡Ø¥«¥é¡¼¿Þ²ò¡¡²ð¸î¸½¾ì¤Ç¤¹¤°¤ËÌòÎ©¤Ä¡ª¡¡¥¿¥¤¥×ÊÌÂÐ±þ¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤ëÇ§ÃÎ¾É¥±¥¢¡Ù¡Ê¥Ê¥Ä¥á¼Ò¡Ë¤Ï¡¢5ËüÉô¤âÇä¤ì¡¢2017Ç¯¤ËÃø¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬Ì¤¤À¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Î¹Ö½¬²ñ¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤ÎÇ§ÃÎ¾É³°Íè¤Ë¤Ï¡¢½Å¤¤BPSD¤Î´µ¼Ô¤â¼¡¡¹¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥±¥¢¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÂ±¡·Ð±Ä¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ°ÂÄê¤·¤¿¡£
¢£¿Æ»Ò¤ò¶ì¤·¤áÂ³¤±¤¿¼Ú¶â
¤·¤«¤·¡¢ÉÂ±¡·Ð±Ä¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¡¢Éã¸Ä¿Í¤ÎÌ¾µÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Ú¶â¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¿Æ»Ò¤ò¶ì¤·¤áÂ³¤±¤¿¡£ËýÀ¼À´µ¤ä½Å¤¤Ç§ÃÎ¾É¤Î´µ¼Ô¤ä²ÈÂ²¤ÈÃÏ°è½»Ì±¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹Ç¯°ì½ï¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤¿¤á¤È¹Í¤¨¡¢ÉÂ±¡¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Éã¤Ï¡¢Áê¼¡¤°ÉÂµ¤¤ä¤±¤¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ìÀ¸³¶¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤òÂ³¤±¤¿¡£
°åÎÅË¡¿Í¤ÎÍý»öÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¹â³Û½êÆÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËºÜ¤ê¤½¤¦¤Ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µëÎÁ¤«¤éÀÇ¶â¤È·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÀ¸³èÈñ¤òº¹¤·°ú¤¡¢¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¸µ¤Ë¤Ï1±ß¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤âÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µëÎÁ¤Î°ìÉô¤ò¼Ú¶âÊÖºÑ¤Ë¤¢¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Éã¤Ï2010Ç¯º¢¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤¬°åÎÅË¡¿Í¤ÎÍý»öÄ¹¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÄ¾¸å¤Î2012Ç¯9·î¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¤·¡¢±¦È¾¿È¤¬Ëãáã¤·¤Æ¼º¸ì¾É¤È¤Ê¤ê¿²¤¿¤¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢2014Ç¯1·î¤Ë±ÊÌ²¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼Ú¶âÊÖºÑ¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£Éã¤Ï¡¢É½¸þ¤¤Ï¹â³Û¤Ê½êÆÀ¤òÆÀ¤ë¹â³ÛÇ¼ÀÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸Ä¿Í»ñ»º¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢À¸³¶¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤¤È¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈÕÇ¯¤â¤¼¤¤¤¿¤¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¼Ú²È¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤¿¤Î¤À¡£
¢£µëÎÁ¤ÎÂçÈ¾¤¬¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯
¤½¤·¤Æ¡¢Éã¤Î»à¸å¤Ï¤½¤Î¼Ú¶â¤ò»ä¤¬ÁêÂ³¤·¡¢µëÎÁ¤ÎÂçÈ¾¤ò¹â³Û¤Î¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁêÂ³¤¹¤ëºÝ¡¢»ñ»º¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁêÂ³Êü´þ¤ò¤·¤Æ¼Ú¶â¤òÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÉÂ±¡¤ÎÅÚÃÏ¤È·úÊª¤òÃ´ÊÝ¤Ë¤·¤¿¼Ú¶â¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤òÊü´þ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£º£ÅÙ¤Ï»ä¤¬¡¢¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÉÂ±¡¤Î±¡Ä¹¤äÍý»öÄ¹¤Ï¡¢¹ëÅ¡¤Ë½»¤ó¤Ç¹âµé¼Ö¤ò¾è¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ú¶â¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¿Æ¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¿ÇÎÅ½ê¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À°ìÉô¤Î³«¶È°å¤À¤±¤À¡£Ãæ¾®¤ÎÌ±´ÖÉÂ±¡¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÀÄ¿§ÅÇÂ©¤Ç¡¢»ñ¶â·«¤ê¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¤È»ä¤â¡¢¿Æ»Ò¤½¤í¤Ã¤ÆÉ½¸þ¤¤Ï¹â³ÛÇ¼ÀÇ¼Ô¤Ç¤â¡¢¼ê¸µ¤Ë¤Ï»È¤¨¤ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯À¸³è¤Ï¤«¤Ä¤«¤Ä¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
·§Ã« ûò²Â¡Ê¤¯¤Þ¤¬¤¤¡¦¤è¤ê¤è¤·¡Ë
µþÉÍÉÂ±¡±¡Ä¹
1952Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£1977Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÇ¾¿À·Ð³°²Ê³Ø¶µ¼¼Æþ¶É¡£ÅìµþÂç³Ø¤Î´ØÏ¢ÉÂ±¡¤Ê¤É¤ÇÎ×¾²¸¦µæ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢1992Ç¯¤è¤êµþÉÍÉÂ±¡±¡Ä¹¡£ÁÄÉã¤ÈÉã¿Æ¤È¤â°å»Õ¤È¤¤¤¦°å»Õ²È·Ï¤Ç°é¤Ä¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼°î¤ì¤ëÇ§ÃÎ¾É¥±¥¢¤ÎÈ¯°Æ¤Î¤Û¤«¡¢ÃÏ°è¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ±¡³°³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¡£Ç§ÃÎ¾É¤äÃÏ°è°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡ÊµþÉÍÉÂ±¡±¡Ä¹ ·§Ã« ûò²Â¡Ë