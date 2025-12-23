性的暴行疑惑を追及されているアンドルー元王子が、銃所持許可証が取り消され狩猟免許を返納することに同意したことが分かった。英紙サンが２２日、報じた。アンドリュー・マウントバッテン＝ウィンザー氏ことアンドルー元王子は熱心な狩猟家として知られていたが、ジェームス・パーディ・アンド・サンズ社製のショットガンとライフルを所有しているとされており、先月にバークシャー州ウィンザーのロイヤルロッジに面会に来た