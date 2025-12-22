ダークトーンが生み出す洗練された外観2026年1月に幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催される「東京オートサロン2026」において、ダイハツは多彩なカスタマイズカーを披露します。その中でも、とりわけ大人の感性に響く存在として注目を集めそうなのが「ムーヴ クロメキ」です。【画像】超カッコいい！ これがダイハツ新「オトナ・ムーヴ」です！（30枚）長い歴史を持つムーヴという車名に、あえて静かな個性を重ね合わせたこ