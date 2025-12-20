マリナーズは１９日（日本時間２０日）、球団ＯＢのマイク・キャンベルさんが１５日（同１６日）に死亡したと発表した。６１歳だった。球団の公式Ｘで「シアトル出身で元マリナーズの投手、マイク・キャンベル氏のご逝去に深くお悔やみ申し上げます。ご家族とご親族の皆さまに心よりお悔やみ申し上げます」と追悼した。右投げの投手だったキャンベルさんは１９８５年のドラフト１巡目（全体７位）で指名されたマリナーズに入団