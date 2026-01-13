DeNAの編成戦略にチーム内部から疑問の声が上がっている。攻守の要だった桑原将志がFAで西武に移籍し、先発ローテーションを担っていたアンドレ・ジャクソンはロッテへ。アンソニー・ケイはMLBのホワイトソックスに移籍した。前阪神のデュプランティエを獲得したが、戦力ダウンは避けられない。相川亮二新監督は難しいかじ取りを迫られている。＊＊＊【写真を見る】マイナスが大きすぎる！？ベイスターズに来た人＆去った人