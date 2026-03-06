DeNAの藤浪晋太郎（31）が本領を発揮した。5日の中日戦で六回から2イニングを投げ、4四球1死球と大荒れながら、被安打ゼロの1失点でマウンドを降りた。藤浪らしい投球と言えばそうなのだが、堪らないのは相手の中日である。【もっと読む】DeNA藤浪晋太郎、 年俸「5000万→8000万円」大幅増のタネ明かし七回、抜けた150キロが先頭の鵜飼の左腕付近に直撃。球場が怒号と悲鳴に包まれる中、暴投と四球でいよいよ?制球不能状態?に