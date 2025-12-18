人気の観光地・京都では、インバウンドにより高騰していた宿泊料金が、いま安くなっているといいます。一体なぜなんでしょうか？【写真を見る】京都市内のホテル代を見てみると…中国からの団体客の激減で？ 京都のホテルに“値下げの波”井上貴博キャスター：関西国際空港と中国を結ぶ直行便が多いなどの理由から、元来、関西は特に中国人観光客が多く集まるスポットでしたが、今、関西のホテル代が驚くほど安くなっています