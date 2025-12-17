ホンダは17日、半導体不足により、12月下旬から来年1月初旬にかけて日本と中国の工場で完成車の生産を停止したり、減産したりする計画だと明らかにした。同様の事態が起きた北米では通常の稼働に戻ったものの、綱渡りの生産体制が続いている。ホンダによると、中国国有大手、広州汽車集団との合弁会社の工場で12月29日から5日間生産を止める。日本の工場では1月5、6日の2日間停止。7〜9日は従来の計画より生産量を減らす予定だ