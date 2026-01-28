全国に363店舗を展開する焼肉チェーン「焼肉きんぐ」は、2月25日から期間限定で「沖縄フェア」を初開催する。開催期間は4月下旬頃までを予定している。一部の21店舗では、1月28日から先行販売を実施。「沖縄フェア」では、「オリジナルハイサイソースで食べる 壺漬けすだれ豚バラカルビ」や「石焼きんぐタコライス」、「揚げたてサーターアンダギー」など、沖縄グルメをアレンジした全7品が登場する。フェアメニューは、「きんぐコ