この記事をまとめると ■ホンダがスポーツカーとしてプレリュードを発売した ■新型プレリュードは2リッター直4にハイブリッドとCVTを組み合わせている ■モータースポーツでもパワーユニットの電動化・ハイブリッド化が進んでいる ハイブリッドカーでスポーツを謳うのは無理なのか？ 2025年9月5日まで、ホンダは以前まであったNSX、S2000、S660といったスポーツカーをもっていなかった。が、2025年9月5日、懐かしくも新しい、ス