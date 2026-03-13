横浜流星
『横浜流星』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月1日
-
脱・きれいめ路線へ？横浜流星の新ビジュアル「人相変わりすぎ」の衝撃
キービジュアルでの強めパーマと無精ひげ姿に「人相変わりすぎ」と衝撃広がる
Smart FLASH
-
鈴木砂羽「横浜流星君とかチューしたい」突如ぶっちゃけスタジオ騒然
「横浜流星君とかチューしたい」と突如ぶっちゃけ、自ら大笑いしたとのこと
日刊スポーツ
2026年7月27日
-
堺雅人主演『VIVANT』S2が初回18.8%で好発進も離脱懸念
週刊女性PRIME
-
山尾志桜里氏が横浜流星の「BLに関する発言」に言及「不快なら…」
「不快なら『見ない自由』を行使してスルーすればいい」と山尾氏は指摘し
東スポWEB
-
横浜流星のBL作品をめぐる発言「個人の考えとして回答」と説明
FC側は「特定の作品や思想を否定する意図はない」と説明しており
東スポWEB
-
横浜流星「一部発言」を切り取られSNS投稿...FCが異例の注意喚起
BL作品巡る発言について「特定の作品や思想を否定などする意図はない」など説明
J-CASTニュース