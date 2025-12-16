今季２連覇を果たしたドジャースの後払いによる年俸の支払総額が１０億ドル（約１５５０億円）を突破したと１５日（日本時間１６日）、米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」が伝えた。ドジャースは、メッツからＦＡとなっていたエドウィン・ディアス投手と３年総額６９００万ドル（約１０７億円）で契約に合意。契約の詳細も明かされ、ディアスは２月１日に９００万ドルの契約ボーナスを受け取り、来年は年俸１４００万ドル、その後の