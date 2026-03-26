防御率15.58……。【もっと読む】佐々木朗希"裏の顔”…自己中ぶりにロッテの先輩右腕がブチ切れた早々に開幕ローテ入りが決定しながら、オープン戦で悲惨な成績に終わったドジャースの佐々木朗希（24）。特に日本時間24日のエンゼルス戦では、初回に1死も取れずに4四死球4失点で降板。二回からオープン戦特別ルールで再びマウンドに上がったが、計2回3分の0、8四死球5失点で“KO”された。先発復帰を目指す中、極度の制球難