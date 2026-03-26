ドジャースは25日（日本時間26日）、ヤンキースからFAとなっていたリリーフ右腕ジェイク・カズンズ投手（31）とメジャー契約を結んだ。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が背景を解説している。契約は年俸95万ドル（約1億5000万円）が保証され、出来高で最大5万ドルが上乗せされる内容だ。カズンズは昨年6月にトミー・ジョン手術を受けており、2026年シーズンは大半、あるいは全休となる見込み。ただし球団は28年まで