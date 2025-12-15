14日午後5時ごろ突然入ってきた事件の一報。『傷害事件でケガ人がいます』現場となったのは、福岡市中央区の「みずほPayPayドーム福岡」と、隣接する商業施設「BOSS E・ZO FUKUOKA」です。男女2人が男に刺されたといいます。■照屋芳樹記者「『BOSS E・ZO FUKUOKA』の入り口にはブルーシートがかけられています。周辺には多数の警察車両が止められています。」刺された44歳の男性は、商業施設で行われていたアイ