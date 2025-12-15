小論文や面接などによる総合型選抜の対策をうたった大学受験塾が、受講生側から連絡が取れなくなっていることが分かりました。連絡が取れなくなっているのは、都内の会社が運営する「SS義塾」です。SS義塾は、総合型選抜や推薦入試対策をうたい、オンライン上で授業を行っていましたが、11月から受講を始めたという、高校2年の生徒の保護者によりますと、今月に入ってから授業が見られなくなり、塾側とも連絡が取れなくなったとい