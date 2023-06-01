株式会社ポスティング・サービス(本社／愛知県名古屋市)は、日本全国の建物情報を網羅した独自の「建物属性データベース」を基盤に、分譲住宅と賃貸住宅を1棟単位で完全に識別して配布を行う、不動産・インフラ・自治体特化型の新サービス「分譲住宅・賃貸住宅セグメントポスティング」開始致しました。 セグメント抽出 ■ポスティング市場が直面する「情報のミスマッチ」という構造的課題 デジ