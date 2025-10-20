この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 「ニャンとも言えない」トイレでふんばる猫の表情に10万いいね ぽわくん(@powa_zzz)さんが投稿したある写真です。普段わりと表情が崩れないポーカーフェイスなイメージがある猫ちゃん。日ごろ愛情を