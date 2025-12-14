俳優の松居一代が12日、ABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#15に出演し、ニューヨーク・マンハッタンの超高級レジデンスのかつての隣人を明かした。【写真】総大理石！マンハッタンを一望できるバスルームを紹介する松居一代松居は現在、ニューヨークのマンハッタンにある超高級レジデンスで暮らしている。友人や知り合いもいないニューヨークに移住し、一から人脈を築いてきた松居は、今やセレブ御用達デパート「