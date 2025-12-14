甘味と辛味のかけ合わせで食べ飽きを防ぐ 甘味が辛味の角を丸める 甘味は辛味や塩気の角を丸め、料理を食べやすくする役割を持っています。辛さが立ちすぎると食べるのに疲れてしまいますが、そこに少し甘味を重ねると印象がやわらぎ、最後まで箸が進みます。 たとえば唐辛子の辛さに砂糖をほんの少し加えると、鋭さがやわらぎ奥行きが生まれます。甘辛い味つけが多くの人に好まれるのも、刺激的な辛味を受け止める甘味があるか