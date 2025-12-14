「甘味と辛味のかけ合わせ」で食べ飽きを防ぐ！簡単に取り入れられる甘辛設計とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 料理の話/鳥羽周作】

甘味と辛味のかけ合わせで食べ飽きを防ぐ

甘味が辛味の角を丸める

甘味は辛味や塩気の角を丸め、料理を食べやすくする役割を持っています。辛さが立ちすぎると食べるのに疲れてしまいますが、そこに少し甘味を重ねると印象がやわらぎ、最後まで箸が進みます。

たとえば唐辛子の辛さに砂糖をほんの少し加えると、鋭さがやわらぎ奥行きが生まれます。甘辛い味つけが多くの人に好まれるのも、刺激的な辛味を受け止める甘味があるからです。

このように、甘味は料理の調整役であると言えます。強すぎる辛味を抑え、全体の輪郭をなめらかにしてくれるのです。だからこそ甘味をどう重ねるかによって、一皿の印象は大きく変わります。

辛味の生かし方にも工夫があります。甘味と辛味を適度にかけ合わせ、ただ辛いだけで終わらせず、食べ飽きない流れをつくるのです。

家庭でも特別な技術は必要ありません。唐辛子を効かせた炒め物に少し砂糖を足す、カレーの仕上げに甘味のある野菜やはちみつを加える。そんな小さな調整で、辛さのキレを残しながらまろやかさを加えることができます。

甘味は単なる「甘さ」ではなく、辛味や塩味をまろやかに引き立たせる大切な要素です。強さをやわらげる一手を効果的に組み合わせれば、料理は最後まで食べ飽きずに楽しめます。

辛味が強すぎると食べるのに疲れてしまうが、そこに甘味を重ねると印象がまろやかになり、最後まで箸が進む。甘味は辛味をやわらげて、食べやすくしてくれる。

簡単に取り入れられる甘辛設計

唐辛子を効かせた炒め物には砂糖を少し加え、カレーには野菜やはちみつを足す。このように甘味を加えるだけで、いつもの料理がワンランクアップする。

