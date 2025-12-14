ノーヒットノーランは継投も含めて9年ぶりに達成者ゼロで終わった2025年シーズン。その一方で、快挙までもう少しというところで記録をフイにした“ノーノー未遂”が複数回あった。【久保田龍雄/ライター】【写真特集】プロ野球監督別リーグ優勝回数ランキングベスト10（1990年〜2024年）良くも悪くも持ってるよなあ監督になっても“あと1人の悲劇”を味わう羽目になったのが、現役時代に3度のノーノー未遂に泣いた西武・西口文