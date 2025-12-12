老後資金に関する漠然とした不安を抱える人は少なくありません。内閣府『高齢社会白書（令和7年版）』によると、高齢者の約6割が「老後の生活に不安を感じている」と回答しています。その一方で、年金や貯蓄が十分にあるにもかかわらず、思い描いていたような「穏やかで満ち足りた老後」を送れないと感じている人も、実は存在します。「いまが一番幸せ」…のはずだった「贅沢しているつもりはありません。ただ、“老後なんだから今