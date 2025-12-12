老後資金に関する漠然とした不安を抱える人は少なくありません。内閣府『高齢社会白書（令和7年版）』によると、高齢者の約6割が「老後の生活に不安を感じている」と回答しています。その一方で、年金や貯蓄が十分にあるにもかかわらず、思い描いていたような「穏やかで満ち足りた老後」を送れないと感じている人も、実は存在します。

「いまが一番幸せ」…のはずだった

「贅沢しているつもりはありません。ただ、“老後なんだから今しかできないことをしよう”と、旅行や美味しい外食を楽しんでいました」

そう語るのは、東京都在住の佐川雅彦さん（68歳・仮名）と妻の由紀さん（66歳・仮名）夫婦。夫婦の年金月額はあわせて25万円ほど。退職金や定年後の運用で貯めた金融資産は4,000万円を超えています。

住宅ローンも完済済みで、持ち家の固定資産税と生活費を差し引いても、月々の収支はほぼ均衡。毎月の年金で基本生活費をまかないつつ、年2回の国内旅行、孫とのレジャー、月数回の外食が日常でした。

「“理想的な老後”って、こういうものだと思っていたんです。でも……あるときから、ふたりとも心から笑えなくなってきたんです」

きっかけは、昨年体調を崩した友人夫婦の入院でした。介護認定を受けたことで、突然「在宅介護か施設入所か」の判断に迫られた彼らは、精神的にも経済的にも大きなショックを受けていたといいます。

「自分たちは大丈夫だろうと、どこかで思っていたんですね。でも、あっという間に生活が変わるんだと痛感しました。自分たちも、あと数年で“要介護予備軍”になる年齢ですから」

厚生労働省『令和5年度 介護保険事業状況報告』によると、65歳以上の高齢者（介護保険第1号被保険者）のうち、要支援・要介護認定を受けている人の割合は、年度末時点で全国平均19.4％にのぼっています。

また、公益財団法人生命保険文化センター『生命保険に関する全国実態調査』によると、介護を行った期間の平均は約4年7ヵ月、介護にかかる月々の費用は約9.0万円という結果が示されています。つまり、いざというときに必要な金額は500万円超に及ぶ可能性もあり、夫婦ともに要介護となれば1,000万円を超えるケースも珍しくありません。

「安心のはずの資産が、心配のタネに」

「それまでは“貯金は老後の安心材料”だと思っていたんです。でも、最近では“どう使えばいいのか”“いつ崩すのが正解なのか”ばかり考えてしまって……」

佐川さん夫妻が直面しているのは、「資産があるからこそ、守るために慎重になりすぎて楽しめない」というジレンマでした。実際、貯金を切り崩すことに抵抗を感じ、年金の範囲でやりくりしようとする高齢者は少なくありません。

また、資産があることで、子どもや親族から「老後も安泰だろう」と思われ、相談や支援の機会が減ることもあるといいます。

「いま思えば、“貯めすぎた”のかもしれません。必要以上に安心を追い求めて、その分、“いまを楽しむ心”を失っていたのかもしれませんね」

総務省『家計調査（2024年）』によると、高齢夫婦のみの無職世帯の平均支出は月約25.6万円、平均的な年金等による可処分所得は約22.2万円で、月約3.4万円の赤字が出る計算です。一見この差を埋めるだけの資産があれば安心に思えますが、心理的な「安心」とは必ずしも一致しないのが現実です。

佐川さん夫妻も、最近では資産運用や相続、介護保険についての情報を積極的に収集するようになったといいます。

「お金よりも、“選択肢”があることが大事なんだと気づきました。施設に入るのか、在宅にするのか。自分たちで決められるように、もっと知っておかないと」

「幸せそうに見えるでしょうが、心の中ではずっと不安と葛藤していました。でも、ようやく“いまの生活をちゃんと味わおう”って思えるようになってきたんです」

老後資金は「どう使うか」「どう安心につなげるか」まで考えてこそ、本当の意味での“備え”になるのかもしれません。