阪神から自由契約となったジョン・デュプランティエ投手（31）を、ソフトバンクが獲得することが決定的となったことが12日、分かった。来季も日本でのプレー続行を希望しており、阪神も残留交渉を進めていたが、この日までに阪神を含めたNPB他球団に断りを入れたことが判明。移籍先はソフトバンクに絞られたとみられる。米大リーグのダイヤモンドバックスでプレー経験のある右腕は来日1年目の今季は15試合に登板して6勝3敗。防