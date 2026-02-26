5回、本塁打を放つソフトバンク・笹川＝台北ドーム（共同）【台北共同】プロ野球ソフトバンクは26日、台北ドームでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表との交流試合を行い、4―0で勝利した。新加入した同代表の徐若熙が3回無失点。三回に山川の2点適時打で先制し、五回には笹川がソロを放った。台湾はWBC1次リーグで同組の日本と3月6日に対戦する。2024年の「プレミア12」では日本を破って初優勝した。