¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë20¥Á¡¼¥à¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¤Û¤Ü³ÎÄê¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤ÏÊÝ¸±ÌäÂê¤Ç¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Û¤É±ó¤¤¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ9¿Í¤¬½¸·ë¤·¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Ë¶á¤¤ÉÛ¿Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¿ù»³¤ÎÁª½Ð³°¤Ï°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¡È¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤À¡É²ÄÇ½À­¤â¡©¹ñÆâÁÈ¤ÏÅö½é¡¢ºòµ¨¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Èºå¿À¤«¤éµåÃÄÊÌ¤ÎºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë4¿Í¤º¤Ä¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³