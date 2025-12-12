【本日の見通し】ドル円は下がると買いが出る展開 昨日の海外市場、米新規失業保険申請件数の予想外の増加（悪化）を受けたドル売りに、ドル円は一時154円90銭台を付けた。もっとも、下がると買いが出る展開で、155円台を回復すると、NY午後はドル買い円売りが優勢となり、155円台後半を付ける展開となった。 米FOMC後、市場の来年の利下げ期待はやや強まっており、来年2回の利下げを本線に、3回以上の利下げ