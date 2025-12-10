ベストワンドットコムが後場軟化している。同社はきょう午後２時ごろ、２６年７月期第１四半期（８～１０月）の連結決算を発表。営業損益が４００万円の赤字（前年同期は４３００万円の黒字）となったことがネガティブ視されているようだ。 売上高は前年同期比５．２％減の４億８９００万円で着地。５～７月に広告宣伝費を一時的に抑えていたことなどが影響し、需要がやや弱含みで推移したという。なお、通期業