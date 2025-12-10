ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅは大幅安で４日続落し、年初来安値を連日で更新している。９日の取引終了後、インドネシアの子会社のジャカルタ本社ビルで同日（現地時間）に火災が発生したと発表しており、嫌気した売りが出ている。きょう１０日の開示によると、火災は午後０時１０分ごろ発生し現地社員２２人が死亡。負傷者及び物的被害は現在調査している。出火はバッテリーからの引火が一因だと考えられているという。 出所