11月30日、STARTO ENTERTAINMENT社は12月31日をもって株式会社TOKIOとのエージェント契約を終了すると公表した。そのわずか4日前の11月26日には、コンプライアンス上の問題があったとされ『ザ！鉄腕！DASH！！』を降板していた元メンバーの国分太一氏が緊急会見を開いていた。元放送作家・鈴木おさむ氏は、どれほど環境が変わっても守り継ぐべき場所はあることを、示唆する（以下、鈴木氏による寄稿）。◆TOKIO・STARTO社と契