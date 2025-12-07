¿·³ã¸©·Ù»°¾ò½ð¤Ï7Æü¡¢»°¾ò»Ô¿·²°¤Î»³Ãæ¤ÇÀ®¿ÍÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£°ìÉô¤¬Çò¹ü²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¥¿§¤ÎÈ¾Âµ¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¿§¤ÎÄ¹¥º¥Ü¥ó¡¢º°¿§¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6Æü¸á¸å4»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¼íÎÄ¤Î¤¿¤á»³¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃËÀ­¤«¤é¡Ö¿Í¤Î»àÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ö·ï¤È»ö¸Î¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÁÜºº¤·¡¢¿È¸µ¤òÄ´¤Ù¤ë¡£