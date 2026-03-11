―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第564回をよろしくお願いします。◆ユニクロU最新作の買っておくべきアイテム5選いよいよ発表されました。ユニクロU最新作。毎年毎回このシリーズが楽しみで楽しみで……。今回は型数少ないながらもツボを押さえた秀作揃い。中でも買っておくべき5つのアイテムを