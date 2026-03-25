警察車両の赤色灯京都府警南丹署は25日、南丹市立園部小5年の男児、安達結希さん（11）が23日以降行方不明になっているとして、情報提供を呼びかけた。署は消防と協力し、学校や自宅周辺を捜索している。署によると、安達さんは23日午前8時ごろ、小学校付近で家族の車から降りた。家族が下校時刻に合わせ迎えに行ったところ、登校していないことが分かり、同日正午ごろ父親が110番した。安達さんは身長135センチくらいのやせ