6日夜、東京・墨田区の風俗店の冷蔵庫からポリ袋に包まれた乳児のものとみられる頭部と手足が見つかりました。警視庁は死体損壊・遺棄事件として捜査しています。警視庁によりますと6日午後9時前、墨田区のJR錦糸町駅近くにある風俗店の男性店員から「店の冷蔵庫を清掃していたら子供の生首のようなものがあった」と110番通報がありました。風俗店の事務所兼待機所の中にある冷蔵庫からポリ袋の中に包まれた生後数か月から1年未満