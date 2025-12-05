ジンズホールディングスがこの日の取引終了後、１１月度の月次売上状況（速報）を発表しており、国内アイウェアショップの既存店売上高は前年同月比７．７％増と３４カ月連続で前年実績を上回った。 休日要因の影響に加えて、継続的な販促及び店舗における接客強化施策により、顧客１人当たりの購買価格が高まったことが既存店売上高の増加につながった。なお、全店売上高は同１２．３％増だった。 出所：MINKABU