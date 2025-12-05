トレンドマイクロが急落している。同社は４日にＩＲデーを開催し、説明内容について動画と資料をホームページで公開した。このなかで２６年１２月期に関して、売上高成長率がプラス５～７％、営業利益率については１７～１９％となる見通しを示した。同社の今１２月期の売上高は前期比０．５％増の２７４０億円、営業利益率は約１９．６％を計画する。２６年１２月期の営業利益率が鈍化する見通し