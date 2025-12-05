ベリテがしっかり。午後１時ごろに発表した１１月度の売上高速報で、既存店売上高が前年同月比１１．１％増と５カ月連続で前年実績を上回ったことが好材料視されている。客単価が同９．５％増と上昇したほか、客数も同１．４％増となった。 出所：MINKABU PRESS