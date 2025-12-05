★人気テーマ・ベスト１０ １フィジカルＡＩ ２ロボット ３地方銀行 ４人工知能 ５バイオテクノロジー関連 ６半導体 ７レアアース ８防衛 ９ＪＰＸ日経４００ １０サイバーセキュリティ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ロボット」が２位に急浮上している。 ３日の米ニュースサイトで米政府がロボティクス分野への支援を検討