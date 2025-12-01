ナイトブラをめぐる裁判で敗訴し、3億8457万4504円の損害賠償命令を受けたYouTuber・てんちむ。圧倒的な逆境の中、新たなブラジャーのブランドを立ち上げたことが話題となっている。「11月30日、てんちむさんは自身のXで、《ブラの借りはブラで返すべく、ブラ事業も始めました！》と強気の投稿。さらに《先日予約販売が始まったのですが、早速たくさんの方が予約してくれて本当に嬉しいです。ありがとうございます》と、ファンか