東京・赤坂のホテルでデリバリーヘルス（派遣型風俗店）の女性従業員を盗撮したとして逮捕された徳島県議の古川広志容疑者（64）が「過去にも同じ様なことをやったことがある」と供述していることが30日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁赤坂署は同日、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで古川容疑者を送検した。捜査関係者によると、逮捕容疑は出張で都内を訪れていた28日夜、宿泊先のホテルに呼んだ20代女性の性的