元衆議院議員の杉村太蔵氏が３０日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に生出演。初当選同期である片山さつき財務大臣について、思わず“失言”し、スタジオ中から総ツッコミを浴びた。この日は高市政権の中で検討されている無駄を削減する「日本版ＤＯＧＥ」について、片山大臣もＳＮＳで広く国民の意見を募集するなどと発言したことを取り上げた。高市総理の右腕として奮闘している片山大臣は、杉村氏と初当選が同期。コメン